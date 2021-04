Chiara Ferragni entra nel cda della Tod's di Diego Della Valle: "Costruiremo progetti per chi ha più bisogno"

09 aprile 2021 a

Chiara Ferragni entra nel consiglio di amministrazione del gruppo Tod's di Diego Della Valle. E' stata la stessa azienda ad annunciarlo ufficialmente: "Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell'ambiente e del dialogo con le giovani generazioni, il gruppo Tod's nomina Chiara Ferragni membro del Cda". Entusiasmo da parte di Diego Della Valle, uno degli imprenditori italiani più noti e importanti: "Mi fa molto piacere che Chiara Ferragni sia entrata nel cda di Tod's - dice - La conoscenza di Chiara del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa".

E ancora: "Insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni". Anche nella nota del gruppo Tod's si legge ancora che "Siamo certi che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all'esperienza dei membri del cda, possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato".

Ovviamente molto felice la stessa influencer. Per lei si tratta di un riconoscimento sociale e personale particolarmente importante. "Ringrazio Diego Della Valle per la fiducia e il rispetto che ha nei miei confronti come donna e manager - dice Ferragni - Unirmi al gruppo Tod's significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell'Italia nel mondo". Il gruppo Tod's ha archiviato il 2020 con un fatturato in flessione del 30% ovviamente a causa della pandemia da Covid 19. Nonostante il risultato negativo, il consolidato del gruppo è stato comunque di 637.2 milioni di euro. L'azienda marchigiana è quotata alla Borsa di Milano e opera con i marchi Tod's, Hogan, Roger Viver e Fay.

