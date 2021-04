Superenalotto, in otto sfiorano i milioni ma si devono accontentare di 25mila euro. Il jackpot vola

08 aprile 2021 a

Al Superenalotto chi ha centrato il sei e intascato la maxi vincita da oltre 133 milioni di euro? Nessuno nemmeno nel concorso di oggi, giovedì 8 aprile 2021, che ovviamente era molto atteso dagli scommettitori. Il sei continua a mancare dal 7 luglio 2020 e quindi da oltre nove mesi. Anche nell'ultima estrazione niente da fare e il jackpot crescere ancora. Incredibilmente. Nel concorso di sabato 10 aprile, l'eventuale vincitore con il sei vedrà arrivare nel suo conto la bellezza di 134.7 milioni di euro. E' uno dei montepremi più alti della storia del concorso.

Sono stati ben otto i giocatori che hanno sfiorato la super vincita e centrato il cinque. Si mettono in tasca oltre 25 mila euro a testa, per l'esattezza 25.258. Ognuno di loro ricorderà questa serata per tutta la vita: tutti e otto si consoleranno con i 25mila euro ma continueranno a pensare che sarebbero diventati milionari indovinando anche il sesto numero. Il quattro è stato invece azzeccato da 655 giocatori che vincono 313 euro ciascuno. Tre punti per 25.226 scommettitori: a loro 24 euro. E infine i vincitori con l'ambo sono stati 386.447 e incassano 5 euro. 14.583 le vincite immediate da 25 euro.

Diamo uno sguardo anche alle quote superstar. Anche in questo caso nessun 5 Stella. Quattro, invece, i giocatori che hanno indovinato il 4 Stella: per loro premio da 31.362 euro. Sono stati in 99 ad azzeccare il 3 Stella e si mettono in tasca 2.454 euro. Poi il 2 Stella: in 1.,503 vincono 100 euro. L'1 Stella da 10 euro per 9.412 giocatori, mentre i cinque euro per lo Zero Stella vanno a 20.558 scommettitori. Ovviamente è subito iniziato il conto alla rovescia per il prossimo concorso, quello di sabato 10 aprile. Il jackpot ormai è davvero da favola.

