Million Day, i numeri vincenti estratti oggi giovedì 8 aprile 2021

Anche nella giornata di oggi, giovedì 8 aprile, appuntamento con Million Day. Indovinare la cinquina nel concorso che è gestito dalla società Lottomatica consente di vincere la bellezza di un milione di euro.

Anche oggi, giovedì 8 aprile, come tutti i giorni, il Corriere seguirà l'estrazione e pubblicherà su questa stessa pagina la cinquina vincente in tempo reale.

Naturalmente come sempre premi previsti anche per gli ambi, i terni e le quaterne, ma notevolmente inferiori. Million Day a parte, nella giornata di oggi, giovedì 8 aprile, grande attesa per il concorso del Superenalotto, visto che il jackpot è addirittura di 133.8 milioni di euro.

