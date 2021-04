Lotteria degli scontrini, i dieci premi estratti: dove si è vinto e i codici

08 aprile 2021 a

La lotteria degli scontrini premia altri dieci fortunati e fa tappa al Sud. Nella seconda estrazione mensile, oggi giovedì 8 aprile, i premi non si fermano solo a Roma come avvenuto nella precedente occasione. Tra gli scontrini vincenti - relativi alle spese pagate con moneta elettronica a marzo - uno riguarda anche un’acquirente di Potenza che ha fatto spesa presentando il codice lotteria presso un esercizio della sua città e uno di Palermo che ha fatto spesa nella grande distribuzione organizzata (Gdo). Un altro biglietto vincente estratto per un residente al Sud riguarda un consumatore di Ginosa in provincia di Taranto: anche in questo caso la spesa è stata effettuata presso la Gdo. Gli altri fortunati sono nel Lazio (Albano Laziale, Monterotondo e Carpineto romano, in quest’ultimo caso la spesa è stata effettuata a Piombino in provincia di Livorno), in Lombardia (Bovisio Masciago, Chiavenna e Suzzara) e in Liguria (Imperia) A ciascun acquirente va uno dei dieci premi da 100mila euro mentre al rivenditore uno da 20mila euro.

I biglietti vincenti: 18/03/2021 06665-0115 53SNS3033430 04010004 72,79 euro; 28/02/2021 0683-0041 3BIWB000806 63,16 euro; 12/03/2021 0656-0208 96MKR003063 55,96 euro; 11/03/2021 0923-0181 53SNS300163 00140007 34,04euro; 17/03/2021 0580-0038 88I24007850 45,4euro; 27/03/2021 0904-0037 53SNS300829 11370024 11,67 euro; 29/03/2021 0849-0077 99SEA002682 20280001 10,66 euro; 05/03/2021 0688-0218 72 MU1048224 66,38 euro; 21/03/2021 0662-0031 99MEY039329 69,13 euro; 06/03/2021 0026-0142 3BSDP001989 79110003 130,25 euro.

Sempre rispetto alla precedente estrazione, in cui fecero man bassa i grandi centri commerciali, in questo caso cinque vincite sono andate a chi ha fatto spesa nei piccoli esercizi. La prossima estrazione mensile si terrà il secondo giovedì di maggio, ossia il giorno 13. Mentre da giugno si potrà tentare la sorte un volta a settimana quando la lotteria degli scontrini metterà in palio 15 premi da 25mila euro ciascuno, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente. La prima estrazione settimanale è già fissata per giovedì 10 giugno, mentre la prima estrazione annuale è in programma a inizio 2022.

