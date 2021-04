Lotteria degli scontrini, domani l'estrazione: dieci premi da 100 mila euro

07 aprile 2021 a

Seconda estrazione della lotteria degli scontrini nella giornata di domani, giovedì 8 aprile. Sono 685 milioni i biglietti che ambiscono alla conquista di uno dei dieci premi da centomila euro ciascuno. Si tratta degli scontrini che sono stati emessi dall'1 al 31 marzo, complessivamente oltre 22 milioni. L'Agipronews spiega che il dato è in crescita del 33.56% rispetto al mese precedente. Dal punto di vista matematico è molto difficile essere tra i fortunati: una possibilità su 68 milioni per ognuno dei biglietti di cui si è in possesso. I codici vincenti saranno ufficializzati sempre domani, 8 aprile, alle ore 13, in anteprima sul canale Twitter Adm.

Nella prima estrazione della lotteria degli scontrini è stato il centro nord ad esultare. Tre dei premi sono stati vinti nella regione Veneto, tre in Lombardia, mentre due colpi sono stati messi a segno in Piemonte. Infine un premio nel Lazio e uno in Abruzzo. Nulla in tutti gli altri territori. Non sono in programma soltanto le estrazioni mensili. A partire da giugno, infatti, sono previste anche quelle settimanali: quindici premi da 25mila euro ciascuno. In questo caso la prima estrazione è fissata per giovedì 10 giugno. L'estrazione annuale, invece, è in programma ad inizio 2022 e assegnerà ben 5 milioni di euro ad uno dei biglietti emessi entro il 31 dicembre di quest'anno.

L'iniziativa permette di festeggiare anche agli esercenti, visto che ogni mese vengono assegnati dieci premi da 20 mila euro, mentre nelle estrazioni settimanali saranno 15 da 5 mila. Il premio annuale, invece, sarà di un milione di euro. Alla lotteria possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia in grado di mostrare all'esercente il codice lotteria, che deve essere richiesto sul portale dedicato, quando viene effettuato un acquisto cashless. Per ogni euro speso corrisponde un tagliando, fino ad un massimo di mille per ogni scontrino emesso. Alla lotteria non possono partecipare gli acquisti effettuati in contanti.

