Lotto, maxi vincita da 216 mila euro: azzeccata una quaterna

Una giocata da soli quattro euro sulla ruota di Genova ha permesso ad un fortunato scommettitore del Lotto di vincere in un colpo solo ben 216 mila euro. Lo scommettitore, infatti, ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna. Ovviamente è una vincita notevole, ottenuta azzeccando i numeri 2 - 40 - 72 - 80. E' la terza più importante nel gioco del Lotto in questa prima parte del 2021, dopo i 623 mila euro vinti ad Erice (in provincia di Trapani) nel concorso del 4 febbraio, i 612 mila di Spoleto (in provincia di Perugia) ottenuti il 28 gennaio e i 369 mila centrati ad Ardea (comune della provincia di Roma) il 23 marzo. La quaterna da 216 mila euro è stata azzeccata da un giocatore di Milano.

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti dell'estrazione di martedì 6 aprile 2021

Nel concorso di ieri, martedì 6 aprile, il Lotto ha distribuito vincite per 9.1 milioni di euro. Come segnala il sito agipronews.it, colpo importante anche a Mira, in provincia di Venezia: 147mila euro. E' stato dunque un concorso che ha fatto felici molti giocatori. Nel Superenalotto, invece, continua a mancare il sei. L'ultima volta è stato centrato il 7 luglio 2020 da un giocatore di Sassari che si è messo in tasca ben 59.4 milioni di euro. Il jackpot continua a crescere e nel concorso in programma nella giornata di domani, giovedì 8 aprile, toccherà quota 133.8 milioni di euro.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di martedì 6 aprile

Ovviamente non sono mancati i cinque. Sono stati quattro i giocatori a vincere 46.606 euro. Uno di questi in Toscana. La giocata, come riporta ancora il portale agipronews.it, era stata effettuata a Marina di Carrara (in provincia di Massa e Carrara) nel punto vendita di via Cavallotti. In Toscana il premio di prima categoria manca addirittura da sette anni. A Prato San Giusto nel 2014 furono vinti 11.9 milioni di euro.

Superenalotto, quattro vincitori con il "5". Il jackpot sale a 133,8 milioni

