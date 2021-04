Superenalotto, quattro vincitori con il "5". Il jackpot sale a 133,8 milioni

06 aprile 2021 a

Niente "6" e nessuno fa il "5+1" nell'estrazione del Superenalotto di oggi, martedì 6 aprile 2021. Vincono i "5": ne sono stati centrati quattro e i fortunati portano a casa 46mila euro ciascuno. Il Jackpot per il prossimo concorso in programma lievita così a una cifra da favole. Giovedì ci saranno in palio un montepremi di 133,8 milioni di euro. Una cifra che spingerà molti giocatori a tentare la giocata che con una vittoria potrebbe fargli cambiare vita. In questa pagina riportiamo il riepilogo con la combinazione dei numeri fortunati di oggi e le quote di questo concorso del superenalotto che è appena andato in archivio.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE ESTRATTA OGGI MARTEDI' 6 APRILE 2021

7 27 73 77 78 89

Numero Jolly 26

Superstar 41

Continua così la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il '6' milionario manca ormai molti mesi, per la precisione dal 7 luglio 2020, quando nel concorso numero 63 fu indovinato per l'ultima volta il 6 milionario; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 60 milioni di euro. Inevitabilmente, cresce il valore del jackpot che questa sera era alla cifra notevolissima di 132,6 milioni di euro. Un colpo che è stato mancato nella prima estrazione della settimana, ma la seconda bussa già alle porte: ci sarà giovedì 6 aprile.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 46.606,95

Punti 4: 737 totalizzano Euro: 257,51

Punti 3: 26.221 totalizzano Euro: 21,79

Punti 2: 365.153 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 30 totalizzano Euro: 25.751,00

Punti 3SS: 280 totalizzano Euro: 2.179,00

Punti 2SS: 1.710 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 8.922 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 19.259 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 13.479 totalizzano Euro: 336.975,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 133.800.000,00

