I ritornati, Gianluigi Ricciardiello nella serie web di 9colonne e Farnesina: "Tappa in Austria, poi il lavoro a Roma"

Italia-Austria andata e ritorno. Gianluigi Ricciardiello ha 38 anni, è nato a Salerno e dopo aver conseguito una laurea in Economia è volato in Austria dove ha trovato lavoro per una start up digitale del gambling. Ma il richiamo dell’Italia è stato forte e dopo tre anni Gianluigi ha deciso di rientrare: “La mia esperienza in Austria è stata fondamentale per il ritorno in Italia. Ho maturato nuove professionalità ed esperienze nei rapporti interpersonali che mi hanno dato sicurezza e conoscenze tecniche che ho potuto rivendere qui in Italia”, racconta Gianluigi in una nuova puntata de “I ritornati”, la web serie realizzata dall’Agenzia 9colonne con il sostegno della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Gianluigi ora vive a Roma e lavora come procurement specialist per l’azienda Sogin: “Sebbene il mio lavoro fosse appagante, sentivo il richiamo di tornare e tra le tante opportunità che cercavo in Italia c’era anche quella che offriva la azienda attuale. Ho ricevuto la chiamata mentre ero nel deserto del Sahara e quasi non ci credevo”.

La partenza è stata difficile (“Dire ai miei genitori che sarei partito per l’estero non è stata una cosa semplice anche se c’è stata molta maturità in famiglia e mi hanno incentivato”) ma il ritorno ha riempito i cuori di gioia (“Mia madre è stata felicissima, ora almeno una volta al mese ci vediamo”).

Gianluigi consiglia ai giovani di fare un’esperienza all’estero anche perché, come racconta la sua, si può sempre tornare: “Io sono rientrato in Italia ma questo non significa che ho perso la voglia di esplorare il mondo. Ho aperto infatti una pagina di viaggi in cui racconto le mie avventure: riesco a fare 4-5 viaggi intercontinentali l’anno. A Roma non ho trovato solo un impiego, ma anche il giusto rapporto tra vita privata e lavoro. Mi sento soddisfatto e con ancora tanti altri obiettivi davanti”.

