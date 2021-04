Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 5 aprile

05 aprile 2021 a

Come accade tutti i giorni, anche oggi lunedì 5 aprile, caccia al milione di euro nel concorso Million Day gestito da Lottomatica. L'estrazione come ogni giorno è in programma alle ore 19. Occorre azzeccare tutta la cinquina per conquistare il milione. Dall'inizio del concorso sono già più di 250 i giocatori che ci sono riusciti.

Anche oggi, come tutti i giorni, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà la combinazione vincente su questa stessa pagina.

VinciCasa - Nel concorso di domenica 4 aprile, la combinazione vincente è stata 4 8 29 33 35. I 7 punti 4 hanno vinto 156 euro, per i 143 punti 3 sono arrivati 27 euro, mentre ai 2.021 punti 2 sono andati 2 euro. Non ci sono state maxi vincite.

