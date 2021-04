Million Day, i numeri vincenti di oggi domenica 4 aprile, estrazione di Pasqua

04 aprile 2021 a

Anche oggi 4 aprile 2021, nel giorno di Pasqua, caccia al milione di euro. Million Day non si ferma e regala agli scommettitori la possibilità di centrare la cinquina che dà la possibilità di cambiare la propria vita. Come sempre estrazioni alle ore 19.

Anche oggi il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà la cinquina vincente su questa stessa pagina.

Superenalotto - Intanto nel concorso del Superenalotto il sei continua a mancare e il jackpot vola. Nella puntata di martedì saranno in palio la bellezza di 132.6 milioni di euro per chi dovesse indovinare la sestina decisiva. E' il sesto premio della storia del gioco. Nell'ultima estrazione, quella di sabato 3 aprile, sono stati centrati tre cinque che hanno regalato vincite di 84.032 euro. Sono stati realizzati a Roccastrada in provincia di Grosseto, Fiumicino i provincia di Roma e Pagani in provincia di Salerno. Il sei nel Superenalotto manca dal 7 lugno del 2020, fu centrato a Sassari.

Superenalotto, il jackpot sale a oltre 132 milioni. Centrati tre "5" da favola

