I ritornati, Rosi Russo nella serie web di 9colonne e Farnesina: "Voglio aiutare a far scoprire l'Italia"

Dopo un’esperienza all’estero durata più di quattro anni nel campo del turismo Rosi Russo, 35 anni di Teggiano, in provincia di Salerno ,si sta dedicando a un progetto tutto suo che mira ad attrarre giovani dall’estero nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, secondo parco in Italia per dimensioni. Si tratta del cosiddetto Workaway che permette di fare una esperienza di lavoro in cambio di vitto e alloggio.

Non solo: la giovane progettista turistica punta anche sul turismo di ritorno. Le piacerebbe che gli italiani all’estero di seconda e terza generazione tornassero a conoscere le terre da dove sono emigrati anni fa i loro nonni o bisnonni e promuovere così il turismo delle radici. La giovane progettista turistica si racconta a “I ritornati” la web serie realizzata dall’Agenzia 9colonne con il sostegno della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Rosi ha studiato a Roma, Milano, Londra e ha lavorato per più di quattro anni in nave dove si è occupata di formazione.

Oggi ha tantissimi amici all’estero e a loro vorrebbe far conoscere la bellezza della sua terra: “Nel mondo c'è tanta voglia di scoprire l’Italia. Sono felice di essere rientrata e di poter fare qualcosa, ora che ho le competenze giuste, per far conoscere, crescere e apprezzare il mio territorio. Volevo cambiare vita, dopo aver fatto due volte il giro del mondo ho iniziato a vedere il mio paese con occhi diversi. Anche qui le bellezze non mancano”.

