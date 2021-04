Superenalotto, il jackpot sale a oltre 132 milioni. Centrati tre "5" da favola

03 aprile 2021 a

Nessun "6" nè "5+1" nell'estrazione del Superenalotto di oggi sabato 3 aprile 2021. Vincono i "5" e il jackpot sale ancora. E' arrivato a 132, 6 milioni di euro ed il prossimo concorso è in programma la prossima settimana, martedì 6 aprile. I "5" portano a casa una bella cifra: oltre 84 mila euro: sono stati tre.

Il '6' milionario manca ormai molti mesi, per la precisione dal 7 luglio 2020, quando nel concorso numero 63 fu indovinato per l'ultima volta il 6 milionario; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 60 milioni di euro. Inevitabilmente, cresce il valore del jackpot che nel concorso che si è appena concluso era di 131,3 milioni di euro.

La Lombardia era stata frattanto premiata nell'ultimo concorso del SuperEnalotto: giovedì 1 aprile, infatti, erano stati centrati due ’5’ del valore di 50.258,90 euro. La prima giocata vincente è stata convalidata presso il bar tabacchi di via Passeroni 2 a Milano, come riporta Agipronews, mentre l’altra è stata registrata nella Totoricevitoria Stevenazzi di via Cascina Costa 2 a Lozza, in provincia di Varese. Il Jackpot, come detto, era salito ancora toccando i 131,3 milioni di euro diventando il sesto più alto nella storia del concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019. Un jackpot che quindi sale di nuovo a una cifra da capogiro.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE VINCENTE DI SABATO 3 APRILE 2021

1 39 53 60 75 76

Numero jolly 36

Numero Superstar 8

LE QUOTE

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n. 40 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 3 totalizzano Euro: 84.032,07

Punti 4: 588 totalizzano Euro: 434,44

Punti 3: 23.173 totalizzano Euro: 33,29

Punti 2: 404.323 totalizzano Euro: 5,93

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 43.444,00

Punti 3SS: 137 totalizzano Euro: 3.329,00

Punti 2SS: 2.860 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 20.474 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 45.449 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 17.831 totalizzano Euro: 445.775,00.

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 132.600.000,00.

