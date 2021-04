Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 2 aprile 2021

02 aprile 2021 a

E' in programma per questa sera, venerdì 2 aprile 2021, una nuova estrazione dell’EuroJackpot. Come ogni venerdì conosceremo la combinazione vincente poco dopo le ore 20 quando verranno resi noti i numeri vincenti. Li pubblicheremo su questa pagina appena ufficializzati.

EuroJackpot è una lotteria che si svolge a livello unificato in 18 paesi Europei sin dal 2012. Fu creata da 11 nazioni, tra le quali l’Italia, con l’intento di dar vita ad una lotteria Europea unica che unisse le giocate dei Paesi che ne prendevano parte. In seguito fu permesso l’ingresso ad altre nazioni partecipanti, arrivando a comporre il gruppo di 18 paesi odierno (nello specifico Finlandia, Danimarca, Germania, Italia, Slovenia, Paesi Bassi, Spagna ed Estonia dal 2012; Croazia, Lettonia, Islanda, Norvegia, Svezia e Lituania dal 2013; Ungheria e Repubblica Ceca dal 2014, Slovacchia dal 2015; infine nel 2018 si è aggiunta anche la Polonia).

ESTRAZIONE EUROJACKPOT VENERDI' 2 APRILE 2021 -----

L’estrazione dell’EuroJackpot si tiene ogni venerdì sera ad Helsinki e prevede il sorteggio di 5 numeri (da 1 a 50) più due euronumeri (da 1 a 10). Per giocare una schedina bastano 2 euro e bisogna comporre la propria combinazione. E’ possibile giocare in qualsiasi dei Paesi aderenti recandosi presso una ricevitoria o attraverso i canali telematici appositi.

