Super cashback, classifica aggiornata al 2 aprile per il bonus da 1.500 euro

Super cashback, la classifica aggiornata a venerdì 2 aprile mostra che servono 205 transazioni per essere tra 100 mila utenti che potranno ricevere il bonus di 1.500 euro previsto nell'iniziativa. Sale quindi in maniera esponenziale e pressochè quotidiana la media di operazioni necessarie per trovarsi per gli utenti che avranno effettuato più pagamenti con bancomat, carte, app e altri metodi elettronici utili ad ottenere il super bonus.

Super cashback, la classifica aggiornata al 29 marzo per il bonus da 1.500 euro

L'iniziativa, come ormai noto, rientra nel piano Cashless Italia varato dal secondo governo Conte. Oltre alla lotteria degli scontrini, infatti, è stato varato anche il cashback, ossia un meccanismo che prevede il rimborso del 10 per cento dei pagamenti elettronici fino a 150 euro per semestre (e per un massimo di 15 euro a transazione, anche se di importo superiore a 150 euro). Questo è il cosiddetto cashback "ordinario", di durata semestrale, dall'1 gennaio al 30 giugno. A fianco a questo è stato introdotto anche un super bonus da 1.500 euro per i primi 100 mila utenti registrati al programma - disponibile attraverso la app IO - che avranno effettuato il maggior numero di pagamenti elettronici o digitali.

Il limite di questa iniziativa sta nel fatto che in molti hanno ideato dei meccanismi da "furbetti" per scalare la classifica a aumentare il proprio volume di pagamenti. Non che sia vietato o illegale, ma tradisce lo spirito del progetto, che mira ad incentivare i pagamenti elettronici per ridurre l'evasione fiscale. E fare il pieno alla propria auto al self service della stazione di servizio con venti transazioni da due euro, anziché con una sola da 40 euro - ad esempio - fa sì che il piano del governo offra delle falle "di sistema" piuttosto evidenti. Nel mirino del governo, infatti, sono entrati anche i micro pagamenti (quelli al di sotto di un euro) e le transazioni presso lo stesso esercente troppo ravvicinate nel tempo, ma per ora il regolamento dell'iniziativa non è stato modificato.

