Superenalotto, i "5" vincono 50 mila euro: jackpot vola sopra i 130 milioni

Superenalotto, estrazione di oggi giovedì 1 aprile 2021, la seconda della settimana. Nessuno ha centrato il "6", nè il "5+1" e il jackpot vola oltre i 130 milioni. La prossima estrazione è in programma sabato 3 aprile. A vincere sono i "5" che sono stati quattro e portano a casa poco più di 50 mila euro ciascuno.

Continua quindi la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il '6' milionario manca ormai molti mesi, per la precisione dal 7 luglio 2020, quando nel concorso numero 63 fu indovinato per l'ultima volta il 6 milionario; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 60 milioni di euro. Il valore del jackpot era già altissimo per questa estrazione di oggi: 129.900.000 e, come detto, non è stato centrato.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE VINCENTE DELL'ESTRAZIONE DI GIOVEDI' 1 APRILE 2021

22 37 57 62 83 90

Numero Jolly 3

Superstar 87

Nei primi tre mesi del 2021 il Superenalotto - comprendente anche la raccolta del SiVinceTutto - ha incassato 391,7 milioni di euro. Nell’anno in corso - ricorda Agimeg - la vincita più alta è stata realizzata lo scorso 11 marzo in provincia di Como, con un ’5+1’ da 611 mila euro, una delle quattro vincite di seconda categoria assegnate sino ad oggi, per un totale di 2,4 milioni. L’ultimo ’6’ centrato risale invece al 7 luglio 2020, quando a Sassari furono vinti 59,4 milioni di euro. Nella storia del concorso Sisal, il premio più alto è stato realizzato a Lodi il 13 agosto 2019, pari a ben 209 milioni di euro. Nel concorso di questa sera, il primo del mese di aprile, il Superenalotto aveva messo in palio 129,9 milioni, settimo premio più alto di sempre nella storia del concorso Sisal. Nel 2020 la raccolta complessiva del Superenalotto è stata pari a 1,17 miliardi di euro.

