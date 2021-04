Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 1 aprile 2021

01 aprile 2021 a

Anche oggi, giovedì 1 aprile, caccia al milione di euro grazie a Million Day, il concorso gestito da Lottomatica. Occorre centrare la cinquina per la vincita di prima categoria. La quaterna, invece, vale mille euro, il terno cinquanta e l'ambo appena due. Centrare tutti e cinque i numeri è matematicamente molto difficile: la probabilità è una su 3 milioni 478.761.

Anche nella giornata di oggi, giovedì 1 aprile, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà la combinazione vincente in tempo reale su questa stessa pagina.

Superenalotto - Grande attesa anche per l'estrazione del Superenalotto. Il sei manca dal 7 luglio 2020 e il jackpot ha raggiunto 129.9 milioni di euro. Uno dei montepremi più alti della storia del concorso. Anche in questo caso il Corriere seguirà l'estrazione, così come quella del lotto.

Lotto e Superenalotto, estrazioni di giovedì 1 aprile 2021

