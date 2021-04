Confcommercio sulla Tari: "Nel 2020 aumento record malgrado attività chiuse e calo dei rifiuti"

01 aprile 2021 a

Dura nota di Confcommercio sull'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti, nel 2020. Nell'anno del Covid, infatti, evidenzia l'associazione di categoria, "nonostante il blocco delle attività economiche causa Covid e il conseguente forte calo della quantità di rifiuti prodotti, oltre 5 milioni di tonnellate in meno rispetto al 2019, il costo totale della tassa rifiuti non arresta la sua corsa e raggiunge il livello record di 9,73 miliardi, con un incremento dell’80 per cento negli ultimi 10 anni".

L'associazione evidenzia come si tratti di "un vero e proprio paradosso che penalizza ulteriormente le imprese del terziario, già duramente colpite dagli effetti della pandemia, con costi che restano ancora troppo alti e sproporzionati a fronte dei quali, peraltro, non corrisponde un’efficiente gestione dei servizi resi dagli enti locali". La fotografia scattata dall’osservatorio tasse locali di Confcommercio, che nel 2020 ha censito le delibere e i regolamenti di tutti i Comuni capoluoghi di provincia oltre a più di duemila altri Comuni di piccole e medie dimensioni mostra "un quadro particolarmente preoccupante considerando che proprio il 2020 avrebbe dovuto rappresentare un anno di svolta. L’Arera aveva, infatti, stabilito che nel corso del 2020 sarebbe dovuta diventare operativa l’adozione del nuovo metodo tariffario rifiuti (Mtr) con l’obiettivo di evitare voci di costo improprie, inefficienze e una maggiore aderenza tra le tariffe pagate dalle utenze e la reale produzione dei rifiuti nel rispetto del principio europeo chi inquina paga".

Invece secondo l’analisi dell’Osservatorio, su 110 capoluoghi di provincia e Città Metropolitane, quasi l’80 per cento dei Comuni non ha ancora definito questo nuovo metodo e nel 21 per cento dei Comuni che, invece, lo hanno recepito, in più della metà dei casi (il 58%) il costo della Tari risulta, paradossalmente, in aumento mediamente del +3,8 per cento", conclude l'analisi dell'associazione di categoria.

