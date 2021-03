Superenalotto, vincono i "5" nell'estrazione del 30 marzo e il jackpot è da record

30 marzo 2021 a

Superenalotto, nella prima estrazione della settimana, quella di oggi martedì 30 marzo 2021, nessun 6 nè 5+1. Il jackpot continua quindi a crescere e per l'estrazione in programma giovedì 1 aprile, sfiora i 130 milioni di euro, una cifra da capogiro. Oggi a vincere sono ancora i 5. Ne sono stati centrati cinque che portano a casa 40 mila euro ciascuno. Eccoci al dettaglio dell'estrazione.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 5 totalizzano Euro: 40.054,45

Punti 4: 531 totalizzano Euro: 384,74

Punti 3: 20.799 totalizzano Euro: 29,53

Punti 2: 340.793 totalizzano Euro: 5,59

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 38.474,00

Punti 3SS: 117 totalizzano Euro: 2.953,00

Punti 2SS: 1.797 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 12.373 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 27.881 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 14.476 totalizzano Euro: 361.900,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 129.900.000,00

il '6' milionario manca ormai da molto tempo, per la precisione dal 7 luglio 2020, quando nel concorso numero 63 fu indovinato il 6; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 60 milioni di euro. Inevitabilmente, come abbiamo scritto in apertura, cresce il valore del jackpot che questa sera era di 127.600.000. Ora ha raggiunto invece, per la prossima estrazione, una cifra record.

La sestina vincente del Superenalotto di oggi è stata la seguente: 10 - 25 - 41 - 58 - 78 - 87. Numero Jolly 73, Superstar 33. Nessun 6 né 5+, il jackpot sale alla cifra record di 129 milioni e e 900 mila euro. La caccia al colpo milionario è già aperta e la prossima estrazione per gli incalliti giocatori è davvero dietro l'angolo. Una giocata che se vincente può davvero cambiare la vita.

