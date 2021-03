Lotto e Superenalotto, le estrazioni di martedì 30 marzo 2021

30 marzo 2021 a

Estrazione molto attesa quella in programma stasera. Torna l'appuntamento con la fortuna, il primo della settimana, con Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, martedì 30 marzo 2021, verranno pubblicati su questa pagina poco dopo le ore 20.

Prima verranno resi noti i numeri vincenti del SuperEnalotto con le quote e le vincite, poi le estrazioni delle Ruote del Lotto e infine la combinazione vincente del 10eLotto.

Quello di oggi è il concorso numero 38 e per la sestina vincente c'è in palio un jackpot da capogiro: 128.9 milioni di euro. Nell'ultima estrazione della scorsa settimana, quella di sabato 27 marzo, non sono infatti arrivati '6' e '5+1', ma sono stati centrati tre '5' da 81 mila euro ciascuno.

Una cifra altissima in palio che ha spinto molti italiani a cercare la giocata in grado di cambiare la vita. Dopo il SuperEnalotto, ecco i numeri delle Ruote del Lotto, quindi verrà comunicata la combinazione vincente del 10eLotto di oggi.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, martedì 30 marzo 2021

Ecco la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, martedì 30 marzo 2021,

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: ---

Numero Jolly: --

Numero SuperStar: ---

Estrazione Lotto oggi martedì 30 marzo 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, martedì 30 marzo 2021:

BARI -

CAGLIARI -

FIRENZE -

GENOVA -

MILANO -

NAPOLI _

PALERMO -

ROMA -

TORINO -

VENEZIA -

NAZIONALE -



10eLotto, estrazione di martedì 30 marzo 2021: i numeri vincenti

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi

I numeri del 10eLotto: - - -

Numero Oro: -

Doppio Oro: -

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO DOPO LE ORE 20

