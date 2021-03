Contributo fondo perduto, invio domande da oggi 30 marzo. A chi spetta e come fare richiesta

30 marzo 2021 a

Oggi martedì 30 marzo 2021 l'Agenzia delle entrate ha dato il via all'invio della domanda per il contributo a fondo perduto 2021, previsto dal decreto Sostegni. Vale da un minimo di 1.000 euro (2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) a un massimo di 150mila. Spetta a tutti i titolari di partita Iva e alle imprese, compresi i forfettari, i professionisti iscritti agli ordini, le aziende agricole, gli enti non commerciali e le associazioni sportive dilettantistiche (Asd).

Ma a chi spetta il contributo? Lo può richiedere chi ha subìto un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% tra il 2020 e il 2019. Senza calo di fatturato, non si ha diritto al contributo. Sono esclusi anche tutti i soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi oltre i 10 milioni di euro. È escluso, inoltre, chi non aveva una partita Iva attiva alla data del 23 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto Sostegni (Dl 41/2021). Perciò, chi ha cessato l’attività per colpa del Coronavirus, non ha diritto ad alcuna somma. Il calo del 30% va misurata rispetto al fatturato medio mensile. In questo modo, anche chi ha aperto l'attività nel corso del 2019 potrà effettuare un confronto omogeneo (nel conto della media mensile 2019, va escluso il mese in cui è stata aperta la partita Iva). Chi ha aperto la partita Iva dal 2020 in avanti, invece, non ha un parametro di riferimento per calcolare il calo di fatturato. In questo caso, gli spetta il contributo nella misura minima (1.000 o 2.000 euro). Lo stesso vale per chi ha aperto nel 2019, anche se non dovesse arrivare al calo del 30% o dovesse addirittura registrare un aumento degli affari.

Il contributo va richiesto all’Agenzia delle entrate da martedì 30 marzo al 28 maggio. La domanda va presentata solo in via telematica al portale Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia e può essere inoltrata direttamente o tramite un intermediario abilitato. Al momento della domanda si può scegliere di ricevere il contributo in modo diretto (accredito su conto corrente) o di trasformarlo in un credito d’imposta da usare subito in compensazione per pagare i propri debiti fiscali. La scelta è irrevocabile e riguarda l’intero contributo.

