Super cashback, la classifica aggiornata al 29 marzo per il bonus da 1.500 euro: sale il numero dei pagamenti necessari

Super cashback, la classifica aggiornata a lunedì 29 marzo vede raggiunta la soglia di 192 pagamenti per trovarsi tra i primi 100 mila aderenti al programma che riceveranno il bonus extra di 1.500 euro per il maggior numero di pagamenti elettronici effettuati.

Super cashback, tutti alla ricerca del bonus da 1.500 euro ma Giorga Meloni stronca l'iniziativa

Ormai quasi a metà percorso dell'iniziativa - il lasso temporale entro cui effettuare le transazioni con sistemi di pagamento elettronici va dal 1 gennaio al 30 giugno - sale la media di pagamenti necessari per tenere il "passo" dei primi in classifica, che attualmente si attesta a 2,3 transazioni al giorno. Un trend in continua crescita, visto il premio esentasse in palio e il rischio che l'iniziativa venga cancellata nei prossimi due semestri in cui è prevista ancora la misura del cashback. L'iniziativa, infatti, inserita nel piano Cashless Italia, voluto dal secondo governo di Giuseppe Conte, prevede questo e altri programmi (come la lotteria degli scontrini) per disincentivare l'uso del contante e ridurre l'evasione fiscale. Al cashback ordinario (che si basa sul rimborso del 10 per cento di ogni transazione pagata con strumenti elettronici fino a un massimo di 15 euro, per un totale di 150 euro a semestre) è stato affiancato questo "super cashback" con bonus di 1.500 euro.

Un sistema che, tuttavia, anzichè incentivare il ricorso a bancomat, carte di credito, app e altri sistemi digitali, ha prodotto una serie di meccanismi volti unicamente a moltiplicare il numero di transazioni eseguite. I cosiddetti "furbetti" hanno dato spago alla fantasia arrivando a dividere il conto della spesa in tre parti o effettuare micro pagamenti al self service delle stazioni di rifornimento di carburante, dividendo un pieno da 20 euro in decine di micro importi. Comportamenti non vietati dal regolamento dell'iniziativa, beninteso, ma che ne violano lo spirito e lo scopo. Tanto che diverse forze politiche ne chiedono ormai la totale abolizione.

