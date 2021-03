Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 29 marzo

29 marzo 2021 a

Oggi lunedì 29 marzo nuova settimana e altra caccia al milione di euro. Al Million Day gestito da Lottomatica, occorre azzeccare la cinquina per vincere il milione. Il concorso non si ferma mai e dopo l'estrazione di ieri, domenica, la settimana inizia di nuovo con il sorteggio. Per vincere la maxi cifra occorre azzeccare la cinquina. Con ambo, terno e quaterna i premi ci sono ugualmente, ma ovviamente di entità nettamente inferiore.

Anche oggi lunedì 29 marzo il Corriere seguirà l'estrazione e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente.

10eLotto - A Roma nell'ultimo concorso un giocatore ha centrato la sestina con l'opzione doppio oro. Ha vinto 50mila euro. Vincite da 15mila euro a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, e a Cornedo Vicentino, in provincia di Vicenza.

