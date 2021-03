Dl Sostegni, aiuti alle aziende e alle partite iva: da domani le domande. Controlli e sanzioni

29 marzo 2021 a

A partire dalla giornata di domani, martedì 30 marzo, è possibile presentare le domande per ottenere il contributo a fondo perduto del dl Sostegni. Possono farlo le aziende e le partite Iva che hanno perso almeno il 30% del fatturato medio mensile. Il limite è comunque di dieci milioni di euro. Ci sono due mesi di tempo per inoltrare le domande che vanno presentate in proprio, ma è possibile anche utilizzare un intermediario, attraverso i canali dell'Agenzia oppure seguendo le indicazioni della piattaforma web di Sogei nell'area del portale "Fatture e corrispettivi".

L'azienda che presenta la domanda non deve aver superato ricavi (o compensi se si tratta di una partita iva) superiori a dieci milioni di euro nel corso dell'anno 2019. Inoltre l'ammontare medio del 2020, come scritto, deve essere inferiore di almeno del 30% di quello dell'anno precedente. Ma gli aiuti spettano anche ai soggetti che hanno avviato la partita iva solo a partire dal primo gennaio 2019. (Nella foto Ernesto Maria Ruffini, direttore Agenzia delle entrate).

Il contributo viene concesso in base ai seguenti parametri: 60% se i ricavi e i compensi del 2019 non superano i 100mila euro; 50% fino a 400mila; 40% fino a un milione; 30% da uno a cinque milioni; 20% da 5 a 10 milioni di euro. Il contributo minimo che viene concesso è di mille euro per le persone fisiche e di duemila per i soggetti diversi. Il tetto massimo, però, non può superare i 150mila euro. Ovviamente l'Agenzia effettuera severi controlli e a più livelli anche dopo la concessione del contributo per verificare che tutto sia in regola. Una ricevuta sulla presa in carico dell'istanza viene rilasciata se tutta la documentazione è considerata sufficiente e in seguito vengono effettuate verifiche dettagliate. Ovviamente ci sono risvolti penali e pesanti sanzioni amministrative nel caso in cui il contributo non spetti all'azienda o alla partita iva. Si rischia la detenzione da 6 mesi a 3 anni, la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

