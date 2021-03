Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi domenica 28 marzo

28 marzo 2021 a

Come ormai giocatori e scommettitori sanno bene, Million Day non si ferma nemmeno di domenica. E anche oggi, 28 marzo, Domenica delle Palme, avverrà l'estrazione. Vincere il milione di euro del gioco gestito da Lottomatica, non è affatto semplice visto che occorre indovinare la cinquina e dal punto di vista matematico le possibilità sono davvero poche. Ma da quando il gioco è stato istituto, sono tanti gli scommettitori che sono riusciti a cambiare il volto del loro conto bancario.

Anche oggi domenica 28 marzo, come tutti i giorni, il Corriere seguirà l'estrazione e pubblicherà su questa stessa pagina i numeri vincenti.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 27 marzo

Superenalotto - Intanto nel concorso del Superenalotto, nemmeno sabato 28 marzo è stato azzeccato il Sei. Il jackpot continua a salire e nella giornata di martedì 30 marzo sarà di quasi 130 milioni di euro. Nel concorso di sabato sono stati soltanto tre i giocatori che hanno centrato il cinque e vinto 81.814 euro. Le giocate fortunate a Sestri Levante (Genova), Milazzo (Messina) e Sapri (Salerno).

