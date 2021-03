Dichiarazione dei redditi 2021. Batosta per le famiglie: rischiano di saltare 900 milioni di sconti fiscali

28 marzo 2021 a

Rischiano di sfumare molti degli sconti fiscali per le famiglie. Il tutto a causa della norma voluta dall’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e dall’ex premier Giuseppe Conte dal primo gennaio 2020 che impone l'obbligo di pagamenti elettronici per ottenere la stragrande maggioranza delle detrazioni. A segnalare il pericolo è un servizio de il quotidiano Il Tempo (clicca qui) che registra le segnalazioni dei Caf secondo i quali le famiglie rischiano di veder svanire 900 milioni di sconti.

La norma impone il pagamento con moneta elettronica per tutte le spese tranne che per quelle sanitarie (ma solo se effettuate all'interno del servizio pubblico). Per l'attività dei sportiva dei figli, gli abbonamenti di bus e treni, le spese veterinarie o quelle funebri bisogna dimostrare di aver pagato o con bonifico o con carta di credito. Il guaio è che in molti si sono dimenticati questo dettagli e nei Caf sono pieni di scontrini per spese che, allo stato attuale, non possono garantire la detrazione. Se nessuno interverrà le famiglie rischiano di perdere lo sconto.

Un bel guaio per molte famiglie che magari contano sul "tesoretto" del rimborso fiscale per pagarsi le vacanze o per effettuare delle spese speciali. Dallo scorso anno, oltre alle ricevute e agli scontrini, bisognava consegnare al commercialista anche gli scontrini del bancomat e il mandato del bonifico per le varie spese effettuate. Un disastro per coloro che pensavano di detrarsi qualche spesa in più. Discorso, questo del pericolo dei mancati sconti, che non dovrebbe riguardare invece i vari bonus fiscali per ristrutturazioni delle abitazioni. In quel caso il bonifico specifico tracciabile è obbligatorio per avviare le varie pratiche necessarie per ottenere il beneficio. Il tema dei mancati sconti fiscali è tornato d'attualità tanto che da più parti, compresi i Caf, arrivano pressioni verso il governo per far slittare l'applicazione della nuovba norma sull'obbligo dei pagamenti elettronici di almeno un anno.

