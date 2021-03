Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 27 marzo

27 marzo 2021 a

Nella giornata di oggi, sabato 27 marzo, caccia alla fortuna nel concorso del Superenalotto: il jackpot in palio, infatti, è di oltre 127.5 milioni di euro. Ma ovviamente come tutti i giorni non manca nemmeno Million Day, gestito da Lottomatica. Per vincere il milione di euro occorre indovinare la cinquina, cosa non semplice ma comunque sicuramente più dei sei. Dalla prima edizione del concorso sono stati più di 250 i giocatori che ci sono riusciti.

Anche oggi, sabato 27 marzo, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione di Lottomatica e pubblicherà su questa stessa pagina i numeri vincenti.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 27 marzo

Eurojackpot - Nel concorso europeo di venerdì 26 marzo, sono stati centrati quatto 5 + 1. Hanno vinto 516 mila euro 4 fortunati giocatori di Germania, Slovacchia, Svezia e Norvegia. Il jackpot sale a 35 milioni di euro. La combinazione vincente è stata 7 38 41 44 50 euronumer 1 8.

