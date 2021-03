Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 26 marzo 2021

26 marzo 2021 a

Appuntamento con la fortuna del venerdì. E' in programma una nuova estrazione EuroJackpot Italia per oggi venerdì 26 marzo 2021. L'estrazione di oggi del concorso europeo Sisal è in programma alle ore 20 e subito dopo su questa pagina troverete i numeri appena ufficializzati.

EuroJackpot è il concorso europeo che mette in palio il jackpot sempre milionario europeo ogni venerdì sera sempre alla stessa ora, Il jackpot è compreso tra 10 e 90 milioni di euro.



ULTIMA ESTRAZIONE EuroJackpot europeo di oggi venerdì 26 marzo 2021 ------

Combinazione vincente ----

Euronumeri ----



Il jackpot di EuroJackpot in palio per i premi dell’ultima estrazione di oggi venerdì 26 marzo 2021: il montepremi è di 23.000.000,00 euro.

Si vince indovinando 6, 5, 4, 3 o anche 2 numeri della combinazione vincente estratta oggi 26 marzo 2021. Tutto il jackpot del concorso viene distribuito in una sera: quella di oggi.

