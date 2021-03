Superenalotto, vincita da favola a Siena: 606 mila euro con un "5+1"

25 marzo 2021 a

a

a

Vittoria da favola a Siena col Superenalotto. Niente "6" nel concorso di oggi giovedì 25 marzo 2021 del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 127,6 milioni di euro, settimo premio nella storia del gioco. Dopo l'estrazione di questa sera c'è un fortunato giocatore che ha centrato un "5+1" da 606.679,48 euro. La vincita è stata centrata a Siena, precisamente alla tabaccheria in via Banchi di Sotto 31. Centrati anche sei "5" da 32.667,36 euro ciascuno.

La giocata vincente è avvenuta con il sistema Quick Pick, cioè con una giocata casuale scelta dal sistema. La prossima estrazione del Superenalotto è in programma sabato 27 marzo 2021, la terza ed ultima estrazione della settimana.

Continua quindi, con un jackpot che sale ancora, la caccia che si è aperta per centrare la sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il '6' milionario manca ormai da molto tempo, per la precisione dal 7 luglio 2020, quando nel concorso numero 63 fu indovinato il 6; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 60 milioni di euro. Inevitabilmente cresce il valore del jackpot ogni volta, come in questo caso, che il 6 non viene centrato e giovedì sera era partito da 126 milioni e 600 mila euro. Ecco il riepilogo delle estrazioni della giornata di oggi.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

15 28 30 52 75 86

Numero Jolly 37

Superstar 32

10ELOTTO, I NUMERI

1 2 13 18 29 40 46 49 50 51 54 55 56 63 65 70 80 81 82 87

Numero Oro 55

Doppio Oro 55 50

LOTTO

BARI 55 50 56 46 52

CAGLIARI 29 70 2 33 19

FIRENZE 18 87 62 50 21

GENOVA 49 40 74 87 7

MILANO 1 54 9 52 88

NAPOLI 54 65 35 25 15

PALERMO 81 56 45 76 78

ROMA 63 51 49 31 62

TORINO 82 13 23 63 62

VENEZIA 46 80 69 14 29

NAZIONALE 16 10 38 72 46

