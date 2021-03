Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi mercoledì 24 marzo 2021

24 marzo 2021 a

Torna come ogni mercoledì l'appuntamento con la fortuna con Sivincetutto Superenalotto. Oggi mercoledì 24 marzo 2021 nuova estrazione: i numeri vincenti e le quote verranno pubblicati su questa questa pagina a partire dalle ore 20. Il concorso Sisal che assegna l'intero jackpot settimanale in una sola estrazione: premia chi indovina dai 2 ai 6 numeri della sestina vincente. Una estrazione veloce e molto attesa. Domani, giovedì, sarà invece il turno del Lotto e del classico Superenalotto, che metterà in palio invece un jackpot di circa 123,3 milioni di euro. Una cifra da capogiro dopo che anche ieri non è stato centrato alcun 5+1 e 6.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI GIOVEDI' 24 MARZO 2021 (qui i numeri vincenti dopo le ore 20)

Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti di mercoledì 17 marzo 2021

