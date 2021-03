Allarme banche, 2.7 milioni di italiani rischiano di fallire

22 marzo 2021 a

a

a

Italiani in ginocchio per l'emergenza economica causata dalla pandemia e a giugno 2,7 milioni rischiano il default. E' l'allarme lanciato dalla Fabi (Federazione autonoma bancari italiani): A fine giugno, quando scadranno le moratorie su quasi 300 miliardi di euro di prestiti bancari, c'è il rischio che 2,7 milioni di imprese e famiglie italiane si trovino improvvisamente sull'orlo del sostanziale dissesto finanziario. Inoltre in base alle nuove norme Eba essere classificati in posizione di default.

Decreto sostegni, via libera del consiglio dei ministri. Stralcio cartelle esattoriali sino a 5mila euro

"

Tra circa 100 giorni termina l'ultima proroga - introdotta con la legge di Bilancio - della norma che ha consentito di congelare le rate dei finanziamenti di 1,3 milioni di aziende per 198 miliardi e di 1,4 milioni di cittadini per 95 miliardi: in totale, oltre 293 miliardi", ricorda la Fabi delineando uno scenario molto preoccupante. "A causa di una serie di vincoli approvati dall'Autorità bancaria europea (Eba), in vigore da gennaio scorso, il prossimo giugno dovranno essere applicate nuove, stringenti regole sulla gestione dei non performing loan: - spiegano dal sindacato - la consequenziale interruzione delle moratorie, non più prorogabili, comporterà che almeno una quota rilevante dei soggetti con le rate attualmente sospese, in assenza di liquidità necessaria a rimborsare gli arretrati, possa essere classificata dalle banche in posizione di default". Si tratta di 2,7 milioni di prestiti, destinati a imprese e famiglie, per i quali era stata chiesta la sospensione dei pagamenti sfruttando le misure che erano contenute nel decreto legge "Cura Italia" che fu approvato lo scorso anno per tamponare l'emergenza economica causata dalla pandemia.

Le partite Iva sul decreto Sostegni: "E' insufficiente"

Le famiglie indebitate hanno fatto ampio ricorso alle moratorie. Alla fine del 2020, - comunica Bankitalia - "circa 350.000 famiglie avevano aderito alla moratoria, l'1,5% del totale e il 12% di quelle indebitate. Al termine del periodo di sospensione, una quota di nuclei familiari potrebbe avere difficoltà a riprendere il regolare pagamento, poiché la loro capacità di sostenere gli oneri del debito dipenderà dalle condizioni dell'economia e dal recupero del reddito individuale. È pertanto cruciale definire il termine delle moratorie e distribuirne gli effetti nel tempo".

Il realismo di Draghi e il vademecum di Grillo: stili contrapposti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.