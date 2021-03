Superenalotto, le quote dell'estrazione di sabato 20 marzo 2021: vincono i "5"

20 marzo 2021 a

Nessun 6 nè 5+1 nelle estrazioni del Superenalotto di oggi sabato 20 marzo 2021. A vincere sono i giocatori che hanno centrato il "5". Si tratta di sette fortunati che vincono oltre 34 mila euro ciascuno. Questa di ,oggi era l'ultima estrazione della settimana. Il concorso torna martedì prossimo 23 marzo. Il jackpot riparte da una cifra da favola. Nella prossima estrazione, prevista per martedì 23 marzo, per la sestina del Superenalotto il jackpot sarà 125 milioni e 500 mila euro. L'appuntamento con la fortuna arriva come sempre alle ore 20. Ecco qui di seguito combinazione vincente dell'estrazione odierna e il dettaglio sulle quote.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE VINCENTE ESTRAZIONE SABATO 20 MARZO 2021

06 - 10 - 57 - 71 - 74 - 83

numero Jolly 39

numero Superstar 40

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6 nessun vincitore

Punti 5+ nessun vincitore

Punti 5 ai 7 vincitori 34.481,53 euro

Punti 4 ai 735 vincitori 333,87 euro

Punti 3 ai 30.708 vincitori 24,08 euro

Punti 2 ai 483.099 vincitori 5 euro

SUPERSTAR, LE QUOTE

6 stella nessun vincitore

5+1 stella nessun vincitore

5 stella nessun vincitore

4 stella ai 10 vincitori 33.387 euro

3 stella ai 162 vincitori 2.408 euro

2 stella ai 2.165 vincitori 100 euro

1 stella ai 12.854 vincitori 10 euro

0 stella ai 26.804 vincitori 5 euro

Continua quindi la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il '6' milionario manca ormai da molto tempo, per la precisione dal 7 luglio 2020, quando nel concorso numero 63 fu indovinato il 6; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 60 milioni di euro. Il montepremi è salito vertiginosamente e sono tanti gli italiani che cercheranno nuovamente la giocata che potrebbe cambiarli la vita in caso di vittoria. Nella scorsa estrazione c'era stato un 5+1.

