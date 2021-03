Decreto sostegni 2021, le partite Iva: "E' insufficiente, i ristori non bastano"

20 marzo 2021 a

Le partite Iva per ora bocciano, o quantomeno rimandano a settembre, il decreto Sostegni licenziato dal Consiglio dei ministri, dopo un sofferto confronto nella maggioranza, nella serata di venerdì 19 marzo. "Apprezziamo certamente lo slancio tuttavia è insufficiente sia per i ristori che per il condono", così all'Adnkronos Eugenio Filograna, presidente del Movimento Autonomi e Partite Iva sul decreto Sostegni 2021 approvato ieri dal governo con le nuove misure a sostegno dell'economia dagli indennizzi a fondo perduto per le attività agli interventi fiscali.

I ristori - osserva il presidente dell'associazione - "non coprono le perdite reali subite da categorie che sono ferme da quasi un anno con abbattimenti di fatturato tra il 70 e il 90 %" dunque "la nostra richiesta di aiuto economico è intorno all'80%, percentuale corrispondente sia a quanto prevede la Germania per le attività sia l'Italia verso i lavoratori dipendenti che prendono tra 70 e 95 %". Tuttavia ammette che con il decreto approvato dal governo Draghi "è stato fatto un passo avanti, ma ancora piccolo rispetto alle necessità". Le previsioni sul futuro delle aziende sono pessime. "Noi stimiamo da 800mila a 1 milione di aziende chiuderanno e se vogliamo salvarle vanno messe in condizione di sopravvivere", spiega Filograna.

Insufficiente, per il Movimento delle partite Iva, anche lo stralcio delle cartelle pre-2011. "Il condono cancella poste attive ma inesigibili - sottolinea - è chiaro che non è un condono vero ma finto. Il vero condono sarebbe quello proposto da noi e dovrebbe oscillare tra il 20-30% del vero importo del bilancio dello Stato di crediti non incassati pari a 1.000 mld" ma quelli realmente recuperabili sono intorno all'8%. Filograna rilancia la proposta del suo movimento: "bisogna prendere una decisione: noi proponiamo di fare un risanamento equitativo, un risanamento di questo bilancio di posta falsa con un condono per autonomi e partite".

