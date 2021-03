Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 19 marzo 2021

19 marzo 2021 a

Nuovo appuntamento con la fortuna. Alle ore 20 è in programma un'altra estrazione EuroJackpot,venerdì 19 marzo 2021. in diretta, ultima estrazione di oggi del concorso europeo Sisal.

Il concorso europeo che mette in palio il jackpot ogni venerdì sera alle ore 20, mette in palio il jackpot compreso tra 10 e 90 milioni di euro. I numeri di oggi venerdì 19 marzo, di questa ultima estrazione del concorso europeo saranno pubblicati su questa pagina non appena verranno resi ufficiali poco dopo le ore 20, orario dell'estrazione.

Estrazione EuroJackpot europeo di oggi venerdì 19 marzo 2021 (qui i numeri vincenti appena ufficializzati)

