Superenalotto, centrato 5 + 1: vincita da 605mila euro. E due 5 da oltre 97mila

18 marzo 2021 a

Niente da fare: il sei al Superenalotto non è stato indovinato nemmeno nel concorso di oggi, giovedì 18 marzo. A dire il vero c'è stato un giocatore che ci è andato molto vicino. E' uno scommettitore di Galatina, in provincia di Lecce, che ha centrato il 5 + 1. Una vincita importante, visto che gli frutta oltre 605 mila euro, per l'esattezza 605.175.

Azzeccare anche il sesto numero avrebbe letteralmente stravolto la sua vita e quella dei familiari perché si sarebbe messo in tasca oltre 123 milioni di euro. Ma anche il 5 + 1 effettivamente è ben pagato e sicuramente lo scommettitore starà festeggiando. Come anticipa agipronews.it sono stati preziosi anche gli unici due cinque del concorso. Uno è stato centrato ad Agrigento e l'altro a Bojano, in provincia di Campobasso. Valgono 97.759 euro ognuno. Il jackpot quindi continua a lievitare e nel concorso di sabato 20 marzo sarà di oltre 124 milioni di euro. Il sei manca dallo scorso 7 luglio quando un giocatore di Sassari vinse 59 milioni di euro.

Ma diamo uno sguardo alle altre quote di oggi, giovedì 18 marzo. Sono stati in 442 a centrare il quattro: incassano 451 euro ciascuno. I vincitori con tre, invece, sono 19.441 e a loro spettano 30 euro. Infine i punti due: ben 320.447, ma appena 5 euro a testa. Di seguito, invece, le quote del Superstar. Intanto nessun 5 Stella. Sono cinque, invece, i 4 Stella indovinati che valgono ognuno 45.145 euro. A centrare il 3 Stella sono stati 87 giocatori che vincono ognuno 3mila 85 euro. Ai 2 Stella vanno 100 euro e sono in 1.667 a conquistarli, mentre in 11.628 vincono 10 euro con 1 Stella. Infine Zero Stella: 28.159 e 5 euro a testa. Concludiamo con le vincite immediate: stavolta sono state 14.199, valgono come sempre 25 euro ognuna.

