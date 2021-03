Million Day, numeri vincenti estrazione oggi giovedì 18 marzo 2021

18 marzo 2021 a

Giovedì 18 marzo: caccia al milione di euro, come accade ogni giorno. E' Million Day, il concorso gestito da Lottomatica, a dare la possibilità di sognare una vincita in grado di migliorare nettamente la propria vita dal punto di vista economico. Occorre però centrare la cinquina, cosa per niente semplice dal punto di vista numerico.

Anche oggi, giovedì 18 marzo, il Corriere seguirà l'estrazione dei numeri del Million Day e pubblicherà la cinquina vincente su questa stessa pagina web.

Superenalotto e Lotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 18 marzo

Superenalotto - Nella giornata di oggi l'attenzione è concentrata sul Superenalotto. Il jackpot in palio è uno dei più alti della storia del concorso e supera i 123 milioni di euro. La vincita di prima categoria manca dal 7 luglio della scorsa estate quando a Sassari un fortunato giocatore vinse quasi 60 milioni.

