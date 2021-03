Superenalotto, in tre vincono 65 mila euro col "5". Il jackpot sale a oltre 123 milioni

16 marzo 2021 a

Superenalotto, estrazioni di questa sera martedì 16 marzo 2021. Il jackpot continua a crescere perché la vincita milionaria non c'è stata nemmeno in questa prima estrazione della settimana. A vincere sono i "5" e sono stati in tre ad aver centrato la vincita che vale poco più di 65 mila euro. La caccia al 6 tornerà presto, giovedì 18 marzo quando il jackpot varrà oltre 123 milioni di euro.

Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto di martedì 16 marzo 2021: 28-43-48-65-84-89. Numero jolly: 9. Numero superstar: 2. Nessun «6», nè «5+1». Il jackpot per il «6» sale a 123.300.000,00 euro.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 3 totalizzano Euro: 65.873,53

Punti 4: 478 totalizzano Euro: 421,85

Punti 3: 18.882 totalizzano Euro: 32,10

Punti 2: 306.437 totalizzano Euro: 6,14

I numeri del 10eLotto: 4 9 25 26 27 29 32 36 41 42 45 46 51 53 56 65 69 81 84 85

Numero Oro: 51

Doppio Oro: 51 46

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 42.185,00

Punti 3SS: 119 totalizzano Euro: 3.210,00

Punti 2SS: 1.471 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 9.779 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 25.158 totalizzano Euro: 5,00

LOTTO: ESTRAZIONE MARTEDI' 16 MARZO 2021

LOTTO, LE RUOTE

BARI 51 46 32 47 50

CAGLIARI 85 9 41 50 23

FIRENZE 53 29 45 18 64

GENOVA 36 27 39 25 4

MILANO 25 51 20 63 50

NAPOLI 42 81 9 5 78

PALERMO 26 84 29 10 34

ROMA 56 25 81 52 89

TORINO 29 4 58 33 79

VENEZIA 69 65 71 30 83

NAZIONALE 27 86 45 53 81

