Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 16 marzo

Anche nella giornata di oggi, martedì 16 marzo, caccia alla vincita da un milione di euro. La formula è sempre la stessa: tentare la fortuna attraverso il concorso giornaliero Million Day, gestito da Lottomatica. Occorre azzeccare la cinquina per conquistare il primo premio. Non è affatto facile, considerato che da un punto di vista matematico è molto complesso indovinare addirittura cinque numeri. L'estrazione avviene tutti i giorni alle ore 19 in punto.

Questa la combinazione vincente di oggi, martedì 16 marzo: 1 - 16 - 24 - 51 - 55

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di martedì 16 marzo 2021

Superenalotto - Ovviamente oggi, come tutti i martedì, alle ore 20 sono in programma anche le estrazioni del Lotto e del Superenalotto. Il jackpot ha superato l'incredibile somma di ben 122 milioni di euro. Il sei manca dallo scorso 7 luglio quando fu centrato a Sassari e fruttò al vincitore la bellezza di 59 milioni di euro. Ora il jackpot è più che raddoppiato.

