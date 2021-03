Commercio, in Umbria il dato peggiore d'Italia: a febbraio -74.3%

Patrizia Antolini 16 marzo 2021 a

a

a

A febbraio i consumi in Umbria sono precipitati. La regione registra il peggior dato del commercio di tutta Italia. I consumi sono calati dallo stesso mese del 2020 del 74,3% (in Italia del 35,8%) e nella provincia di Perugia addirittura dell’80%. Una ferita gravissima per le aziende del territorio. A scattare la fotografia di una situazione fortemente preoccupante è l’osservatorio permanente di Confimprese-EY sui consumi di mercato: i dati evidenziano una situazione di grande instabilità, che potrebbe mutare nelle prossime settimane, dicono dall’osservatorio, non solo a causa delle nuove misure di emergenza sanitaria, ma anche del peggioramento generale della curva pandemica. Le aree geografiche mostrano andamenti abbastanza simili, anche se la peggiore è quella del Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna) con -40,5%, seguita dall’area Nord-Est (Emilia-Romagna, Triveneto) -38,3% e dall’area Sud (Campania, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) -36,1%. A sorpresa l’area Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta), segnata dal peso della regione più colpita dall’anno di pandemia, chiude il mese a -31,6%.

I commercianti si ribellano sulla Tari: "Stangata insostenibile"

E' in Umbria che la pandemia incide di più: per la prima volta dall’inizio del lockdown il trend più negativo si registra qui, dove si perde il 74,3% a causa del colore rosso che ha contrassegnato la regione per quasi tutto il mese di febbraio. Ma se il dato regionale preoccupa, quello perugino non è da meno: è la provincia peggiore d’Italia con un drammatico -80,2% sui consumi. Solo le province lombarde (Bergamo, Brescia e Monza) avevano fatto peggio nel marzo 2020 toccando punte del -88%. L’Umbria e le sue province sono state rosse per quasi tutto il mese con interdizione di scuole, bar, ristoranti, negozi e questo ha fatto pagare una tassa pesante in termini di consumi. Un tracollo quasi annunciato. “A febbraio continua l’onda negativa in tutti i settori, tranne nel non food che, sulla scia delle minori restrizioni di alcune merceologie e della ritrovata voglia degli italiani per la lettura, per l’arredamento della casa e per gli oggetti di elettronica, chiude il mese di febbraio con una contrazione ridotta – spiega Mario Maiocchi, direttore Centro studi retail Confimprese rispetto al contesto nazionale

Esportazioni in calo del 12.8%. Confindustria: "Periodo nero, ma le imprese reggono"

"Resta il fatto - continua - che, nonostante l’avvio della campagna vaccinale, abbiamo di fronte un altro anno di convivenza con il virus e per questo dobbiamo ritrovare fiducia sapendo gestire le aperture e non le chiusure. Continuiamo a sostenere che gli operatori del commercio hanno messo in atto in tempi rapidissimi protocolli operativi molto stringenti, volti a prevenire i rischi di contagio nelle diverse tipologie di esercizi, siano essi situati sia nei centri delle città sia all’interno di centri commerciali, parchi commerciali o altre strutture analoghe”. In Umbria il settore della ristorazione è quello che perde di più, assieme all’abbigliamento, costretti a un mese di serrande abbassate. E ora? Ci aspetta una seconda Pasqua da zona rossa che certo non migliorerà i conti.

Lavoro, Istat: crollo degli occupati per il Covid. Donne, persi 249 mila posti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.