Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 15 marzo

Inizia la terza settimana di marzo e ovviamente continua la caccia al milione di euro. Million Day anche nella giornata di oggi, lunedì 15 marzo, consente di sognare la cinquina da favola che permette di far volare il conto bancario.

Anche oggi lunedì 15 marzo, come sempre, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione dei numeri fortunati e pubblicherà la combinazione vincente su questa stessa pagina.

Numeri ritardatari e frequenti - Come al solito diamo uno sguardo ai numeri, tenendo presente che si tratta della situazione precedente all'estrazione di oggi. Il numero più atteso è il 26 che manca da 33 estrazioni. E' seguito tre passi indietro dal 2. Manca da 27 concorsi il 16, mentre il 48 da 26 e il 28 da 24. Il numero più frequente è il 46, tirato a sorte 44 volte. Poi in quattro a pari merito: 51, 40, 29 e 27. Sono usciti tutti in 41 concorsi.

