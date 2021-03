Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 13 marzo 2021

13 marzo 2021 a

Oggi sabato 13 marzo occorre azzeccare la cinquina che viene estratta da Lottomatica per mettersi in tasca il milione di euro in palio. E' Million Day, il concorso che si consuma ogni giorno a partire dalle ore 19, quando i numeri vincenti vengono tirati a sorte in diretta.

Anche oggi sabato 13 marzo, come tutti i giorni il Corriere seguirà in diretta l'estrazione della combinazione vincente e la pubblicherà su questa stessa pagina.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 13 marzo

Questa la situazione dei numeri ritardatari e frequenti prima dell'estrazione di oggi. L'attesa più lunga attualmente è per il 13 che manca da 45 concorsi. Al secondo posto c'è il 26 che non esce da 31 giorni. Poi il 2 da 28 e il 54 e il 16 da 25. Il numero più frequente è invece il 46 che è uscito 44 volte. Al secondo posto c'è il 51 (42) poi a parimerito 40, 37 e 27: sono stati estratti 41 volte.

