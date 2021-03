Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 13 marzo

13 marzo 2021 a

a

a

Come tutti i sabato, anche nella giornata di oggi, 13 marzo, caccia al sei al Superenalotto. Il jackpot non è stato vinto nemmeno nella giornata di giovedì 11 marzo e il montepremi ha compiuto l'ennesimo balzo, arrivando all'incredibile somma di 121 milioni di euro. E' il settimo della storia del gioco ed è più del doppio di quello che fu centrato il 7 luglio 2020 a Sassari, quando il fortunato giocatore si mise in tasca 59 milioni di euro.

Anche oggi, sabato 13 marzo, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà la combinazione vincente su questa stessa pagina.

Superenalotto, centrato un "5+1" a Binago (Como) da 611 mila euro

Come accade ogni sabato, oggi anche l'estrazione dei numeri nel gioco del Lotto. Di seguito le combinazioni vincenti ruota per ruota.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 12 marzo 2021

Superenalotto, sestina vincente sabato 13 marzo

10eLotto, i numeri

Le quote

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 11 marzo 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.