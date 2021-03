Superbonus 110%, in arrivo la proroga. Ecco fino a quando

13 marzo 2021 a

Superbonus 110% verso la proroga fino al 31 dicembre 2023. E' questa la linea del governo. Dunque altri 12 o 18 mesi, in base alla data di inizio dei lavori, per sfruttare la maxi-detrazione che consente di fare praticamente gratis gli interventi di miglioramento energetico degli edifici. La novità, secondo quanto riferisce AdnKronos, è contenuta nelle schede del piano relativo al Recovery Plan che sono state consegnate alle commissioni parlamentari per l'esame. Oltre mille pagine all'interno delle quali c'è anche la proroga della detrazione che sta offrendo una bocca d'ossigeno al settore dell'edilizia e delle ristrutturazioni. Ad oggi era stata approvata una proroga fino a tutto il 2022, l'intenzione del Governo, sfruttando i fondi in arrivo dall'Europa, e di allungare un altro anno.

In teoria, l’agevolazione per ottenere una detrazione del 110% sui lavori di efficientamento energetico degli edifici arriva fino al 30 giugno 2022. Tuttavia, se entro quella data lo stato di avanzamento dei lavori sarà arrivato almeno al 60% del totale, si può beneficiare del superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Quindi, a sewconda di quando si iniziano i lavori, ci saranno 12 o 18 mesi in più per accedere all’agevolazione.

Oltre alla possibile proroga del superbonus, nelle schede inviate alle commissioni c’è il piano delle infrastrutture da 32 miliardi per la mobilità sostenibile, dove spiccano gli investimenti nell’Alta velocità al Sud (Napoli-Bari, Palermo-Catania e Salerno-Reggio Calabria) e al Nord, tra Brescia e Vicenza. E ancora: i progetti per la digitalizzazione del Paese con la banda ultralarga sia nella Pubblica amministrazione sia nelle imprese, il Fondo per l’economia circolare e la transizione ecologica, il piano per il recupero delle competenze perse nelle scuole nelle aree svantaggiate, gli investimenti sulle politiche attive del lavoro ed il profondo rinnovamento del Sistema sanitario nazionale che punterà, tra le altre cose, sullo sviluppo dell’assistenza di prossimità e della telemedicina.

