Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 12 marzo 2021

Come ogni giorno, alle ore 19, ecco i numeri vincenti dell'estrazione di Million Day. Anche oggi, venerdì 12 marzo 2021, corsa al milione di euro del gioco Lottomatica. Occorre indovinare la cinquina che viene estratta per mettersi in tasca il milione di euro. Una possibilità che comunque viene data ai giocatori ogni giorno, visto che il concorso non conosce stop, nemmeno durante i giorni festivi. I numeri appena verranno ufficializzati compariranno su questa pagina subito dopo l'estrazione quotidiana che è in programma alle ore 19.

Questi i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, venerdì 12 marzo 2021: 3 - 52 - 46 - 42 - 37

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 11 marzo 2021

