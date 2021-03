Superenalotto, centrato un "5+1" a Binago (Como) da 611 mila euro

11 marzo 2021 a

Nessun "6" nell'estrazione del Superenalotto di questa sera giovedì 11 marzo 2021, ma la fortuna arriva con una supervincita grazie a un "5+1" realizzato a Binago (Como). Il fortunato vincitore porta a casa 611.340,44 euro. Il jackpot per il "6" sale a 121.000.000,00 euro. La prossima estrazione del Superenalotto, l'ultima della settimana, è in programma sabato 13 marzo 2021 con questa cifra da sogno che è in palio per chi riesce a realizzare il "6".

Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto: 9-31-51-68-84-90. Numero jolly: 33. Numero superstar: 41.

Il jackpot che vola a 121,0 milioni di euro, è il settimo premio nella storia del gioco, come riferisce il sito specializzato Agipronews.

L'estrazione di questa sera ha premiato comunque, come accennato, un fortunato giocatore di Binago, in provincia di Como, che ha centrato un "5+1" da 611.340,44 euro. La schedina è stata giocata presso l'edicola 'Il Quadrifoglio' in via Cesare Battisti 5. Festeggiano anche i 9 giocatori che hanno centrato il "5", portandosi a casa una cifra di 21.945,56 euro ciascuno. L’ultimo "6", invece, da 59 milioni di euro, è stato centrato il 7 luglio 2020 a Sassari. Una vincita, quella del colpo grosso con il "6" che manca da molto tempo. Una giocata che cambia la vita che i giocatori riproveranno con l'estrazione di sabato 13 marzo.

Quello di questa zsera è stato poi il secondo appuntamento della settimana con il Simbolotto, l’opzione di gioco del Lotto costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che viene automaticamente abbinata gratuitamente a ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione. I simboli del concorso di oggi, giovedì 11 marzo 2021, abbinati alle giocate sulla Ruota di Firenze sono stati:

20-FESTA 4-MAIALE 29-DIAMANTE 19-RISATA 43-FUNGHI

