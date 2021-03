Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 11 marzo 2021

11 marzo 2021 a

Nuovo appuntamento con Million Day, stasera giovedì 11 marzo 2021. Alle ore 19 conosceremo i numeri vincenti dell'estrazione odierna del gioco nel quale occorre indovinare la cinquina che viene estratta da Lottomatica per mettersi in tasca il milione di euro. Una cifra strabiliante. Cosa molto complicata dal punto di vista matematico. Occorre una immensa fortuna per poter ottenere la super vincita. Una possibilità che comunque viene data ai giocatori ogni giorno, visto che il concorso non conosce stop, nemmeno durante i festivi. I numeri appena estratti saranno pubblicati su questa pagina.

Questi i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, giovedì 11 marzo: (qui i numeri vincenti appena verranno comunicati)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ALLE ORE 19

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi mercoledì 10 marzo

