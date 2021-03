Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 11 marzo 2021

11 marzo 2021 a

Appuntamento con la fortuna con le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, giovedì 11 marzo 2021, verranno pubblicati su questa pagina poco dopo le ore 20 quando verranno ufficializzati.

C'è molta attesa per scoprire le combinazioni vincenti di oggi: prima la sestina vincente del SuperEnalotto con le quote e le vincite, poi le estrazioni delle Ruote del Lotto e infine la combinazione vincente del 10eLotto.

Il montepremi di questo che è il concorso n° 30 del Superenalotto è arrivato a sfiorare i 120 milioni di euro. Una cifra davvero monstre col fortunato giocatore che riuscirà a centrare la sestina vincente che porterà a casa il jackpot da 119,9 milioni di euro. Nell'estrazione precedente, quella di martedì 9 marzo, non sono arrivati '6' o '5+1', ma sono stati centrati nove '5' da 2 2mila euro. La cifra in palio ha spinto a giocare fino all'ultimo minuto nel tentativo di centrare una giocata che può cambiare la vita. C'è quindi molta attesa per conoscere la combinazione vincente che arriverà prestissimo in considerazione dei tempi di estrazione, poco dopo le ore 20 di questa sera.

L'ordine di estrazione vedrà prima il SuperEnalotto e le Ruote del Lotto, per concludersi intorno alle 20.30 con la combinazione vincente del 10eLotto di oggi.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, giovedì 11 marzo 2021

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:



Estrazione Lotto oggi giovedì 11 marzo 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 11 marzo 2021:

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10eLotto, estrazione di giovedì 11 marzo 2021: i numeri vincenti



I numeri del 10eLotto:

Numero Oro:

Doppio Oro:

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO DALLE ORE 20

