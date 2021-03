Lotteria degli scontrini, i biglietti vincenti dell'estrazione dell'11 marzo: dieci premi da 100 mila euro

11 marzo 2021 a

Si è svolta alla ore 13 di giovedì 11 marzo la prima estrazione mensile della lotteria degli scontrini, che ha messo in palio dieci premi da 100 mila euro per gli acquirenti e altrettanti da 20 mila euro per gli esercenti. Variano da poco meno di 15 euro (14,59) a oltre 700 euro (719) gli scontrini vincitori della prima lotteria. Il totale del montepremi di oggi ammonta quindi a 1,2 milioni di euro. I biglietti estratti sono relativi ad acquisti effettuati il 6 febbraio (per una spesa di 66,9 euro) e il 20 febbraio (oltre al maxi scontrino da 719 euro è stato estratto anche un altro biglietto vincente da 72,82 euro).

Di seguito l’elenco dei vincitori con la data di emissione del biglietto, il codice e l’importo dello scontrino.

19 febbraio ........ 0495-0480 99MEY021285 ........... 146,77 euro

19 febbraio ........ 0517-0006 99MEY039641 ....................... 71,82 euro

6 febbraio .......... 0653-0161 53SN23032621 0160009 ........ 66,9 euro

20 febbraio ..... 0469-0138 96MEV073613 ....... 719 euro

14 febbraio ......... 0965-0082 53SNS30115564360007 ....... 14,59 euro

7 febbraio ........... 0030-0028 99IEC005684 ......... 29,3 euro

17 febbraio .............. 0814-0132 96SRT000342 03510007 ......... 21,1 euro

20 febbraio ........... 1680-0261 99MEY010023 ........... 72,82 euro

17 febbraio .............. 0884-0007 53SNS300452 11460027 ............ 67,2 euro

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicherà le vincite della lotteria degli scontrini tramite Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, garantendo la riservatezza dell’identità dei vincitori. Nel secondo caso, gli indirizzi di residenza o di domicilio fiscale verranno ricavati tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente o in Anagrafe Tributaria. Ai vincitori, riferisce Agipronews, sarà segnalato l’obbligo di recarsi - entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione - presso l’ufficio Adm territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Lì sarà effettuata l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento. Il pagamento dei premi avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

