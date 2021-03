Lotteria degli scontrini, prima estrazione giovedì 11 marzo: 10 premi da 100 mila euro

10 marzo 2021 a

a

a

Lotteria degli scontrini, alla mezzanotte di giovedì 11 marzo ci sarà la prima estrazione del nuovo programma introdotto dal governo Conte per incentivare gli acquisti con mezzi di pagamento elettronici e ridurre così l'evasione fiscale. In palio ci sono 10 premi da 100 mila euro per chi compra e 10 premi da 20 mila euro per gli esercenti.

Al via oggi la lotteria degli scontrini: tutto quello che c'è da sapere su regole, acquisti, premi ed estrazioni

Quella dell'11 marzo è la prima estrazione mensile della lotteria, che premia gli acquisti senza contanti di febbraio. A giugno si terranno le prime estrazioni settimanali del 2021 e a inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti cashless effettuati dal 1 febbraio al 31 dicembre 2021. Le estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23.59 dell’ultimo giorno del mese precedente; se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. Il calendario delle prossime estrazioni mensili è il seguente: 8 aprile, 13 maggio, 10 giugno, 8 luglio, 12 agosto, 9 settembre, 14 ottobre, 11 novembre e 9 dicembre.

Rilasciati già 3 milioni di codici per la Lotteria degli scontrini. L'11 marzo prime vincite da 100 mila euro

Giovedì 10 giugno 2021, inoltre, saranno effettuate anche le prime estrazioni settimanali del 2021 fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021 entro le ore 23.59. A partire da quella data, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. Sul sito governativo dedicato all'iniziativa, lotteriadegliscontrini.gov.it, nell'apposita sezione, è riportato anche come sarà data comunicazione della vincita ai fortunati partecipanti, sia per gli esercenti che per gli acquirenti. Le probabilità di vincita sono bassissime e si aggirano su 53 milioni.

Super cashback, la classifica aggiornata al 10 marzo. Le novità del governo Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.