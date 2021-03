Superenalotto, quote estrazione martedì 9 marzo: vincono i "5" con oltre 22 mila euro

09 marzo 2021 a

Superenalotto: nessun '6' né '5+1' nell'estrazione di stasera, martedì 9 marzo 2021. Il jackpot vola così sopra i 119 milioni di euro sfiorando i 120 milioni. La prossima estrazione è in programma giovedì 11 marzo.

Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto di oggi: 8-15-20-52-54-72. Numero jolly: 81. Numero superstar: 79

A vincere sono quindi i "5" che portano a casa 22 mila euro ciascuno e sono stati nove i fortunati. Per i quattro punti solo 247 euro portate a casa. Veniamo qui sotto nel dettaglio alle quote del concorso del superenalotto di oggi.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 9 totalizzano Euro: 22.079,64

Punti 4: 818 totalizzano Euro: 247,85

Punti 3: 31.196 totalizzano Euro: 19,54

Punti 2: 434.803 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 24.785,00

Punti 3SS: 144 totalizzano Euro: 1.954,00

Punti 2SS: 1.736 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 11.230 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 22.527 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 14.401 totalizzano Euro: 360.025,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 119.900.000,00

Continua quindi la corsa al sei, alla giocata che può cambiare la vita. L'ultima volta che è uscita la sestina vincente del Superenalotto è stato il 6 marzo 2020, nell'estrazione del concorso numero 28. I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. I numeri vengono ufficializzati ora con l'ordine classico, quello che prevede prima l'ufficializzazione dei numeri del Superenalotto per poi arrivare a quelli del Lotto e quindi a quelli del 10eLotto. L'attesa adesso è grande per ciò che accadrà nel prossimo concorso che è in programma giovedì 11 marzo nella seconda delle estrazioni della settimana.

