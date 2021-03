Gioco d'azzardo illegale, il lockdown costa allo Stato 4.5 miliardi

Christian Campigli 09 marzo 2021 a

Il banco perde. E va in rosso profondo ben quattro miliardi e mezzo di euro. L’ultimo bollettino del Dipartimento delle Entrate, relativo ai primi dieci mesi del 2020, evidenzia come il gioco d'azzardo illegale costi allo Stato (e quindi ad ognuno di noi) una cifra davvero importante. Che potrebbe essere usata per abbassare le tasse o per migliorare i carenti servizi sanitari pubblici. Va ricordato che l'intero comparto, nel 2019, ha generato introiti importanti, pari a oltre undici miliardi di euro. Il Covid ha creato una combinazione di due fattori esplosivi: da un lato le chiusure delle sale corse, i punti gioco nei quali, fisicamente, un numero inimmaginabile di italiani si recava ogni giorno. Spendendo cifre astronomiche che, a volte, hanno avuto come ovvia ma terribile conseguenza la distruzione di intere famiglie, finite sul lastrico per una slot machine.

Al tempo stesso il molto tempo libero, un comune stato depressivo che si è manifestato durante gli interminabili giorni di lockdown, ha portato molte persone a ricercare l'ebrezza del rischio proprio nel gioco d'azzardo. La rete è piena di portali specializzati in poker, scommesse sportive e slot virtuali. Siti legali, ma che spesso hanno la propria sede legale in paradisi fiscali (e quindi non versano un centesimo al nostro erario). “Durante il lockdown c'è stata una esplosione del gioco d'azzardo illegale a fronte di una contrazione del gioco legale - ha ricordato il direttore generale delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna - Numerosi sono stati gli interventi di repressione in più di 50 capoluoghi di provincia, controllando 250 sale illegali”. Ma come funziona il mercato parallelo? Ci sono due metodologie, entrambe gestite dalle grandi organizzazioni mafiose. Nel primo caso si tratta di bische clandestine, nelle quali si può puntare su eventi sportivi, giocare a carte o alla roulette. Un sistema che piace molto ai giocatori più maturi ma che, durante il Covid, è stato scavalcato da un ibrido, una via di mezzo tra scommesse virtuali e gioco in presenza. Si prenda una partita di calcio, ad esempio Torino-Inter di domenica prossima.

La vittoria dei neroazzurri sui siti legali (Sisal, Snai, Bwin, tanto per fare alcuni nomi), viene quotata mediamente a 1,45. Vuole dire che se si puntano cento euro e la compagine di Antonio Conte trionfa al Filadelfia, se ne vincono centoquarantacinque. Il sistema illegale gestito dalle mafie prevede che il medesimo risultato sia bancato (come si dice in gergo) a 1,6. Quindi ad una quota più alta, ma ad una condizione: si puntino almeno mille euro. Una volta terminata la raccolta dei denari, l'intero gruzzoletto viene investito interamente su siti illegali thailandesi, dove le quote sono ancora più alte (almeno 1,7, tanto per restare al nostro esempio iniziale). In questo sistema il banco vince sempre, perché se al fischio finale Lukaku e soci non hanno strappato i tre punti, le organizzazioni criminali non perdono un solo centesimo di tasca propria. Se, al contrario, esce il 2 in schedina, le mafie incassano il dieci per cento sul totale. Un investimento redditizio, a rischio zero. Con buona pace dell'erario, dei contribuenti e delle tasse destinate ben presto a crescere.

